زيادة قوائم منتخبات "يورو 2024" إلى 26 لاعبا

بهذا القرار، سيسمح لجميع أعضاء المنتخب بالتواجد على لائحة المباريات، خلافا للنسخة الماضية عام 2021 حين سمح بتواجد 26 لاعبا لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات.

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي "يويفا"، الجمعة، على زيادة قوائم المنتخبات لتضم 26 لاعبا بدلا من 23 في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا في حزيران/ يونيو المقبل.

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وقال الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم (الجمعة) زيادة الحد الأقصى لحجم تشكيلة الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقبلة من 23 إلى 26 لاعبا".

وتابع "لا تمثل الزيادة التزاما على الاتحادات الوطنية المشاركة.. ووفقا للوائح المنافسة، يجب على الفرق تزويد الاتحاد الأوروبي بقائمة تحتوي على 23 لاعبا على الأقل و26 كحد أقصى بحلول الموعد النهائي في 7 حزيران/ يونيو".

وبهذا القرار، سيسمح لجميع أعضاء المنتخب بالتواجد على لائحة المباريات، خلافا للنسخة الماضية عام 2021 حين سمح بتواجد 26 لاعبا لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات.

وجاء السماح بزيادة عدد اللاعبين في القوائم إلى 26 لاعبا في كأس أوروبا الماضية بسبب فيروس كورونا والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق.

كما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مونديال 2022 في قطر، بتشكيلة موسعة لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي حيث يلعب غالبية لاعبي المنتخبات المشاركة.