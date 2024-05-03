ليفركوزن يلحق خسارة مؤلمة بروما في الدوري الأوروبي

ألحق فريق باير ليفركوزن الألماني خسارة مؤلمة بمضيفه روما الإيطالي وهزمه في عقر داره بملعب "أولمبيكو" بهدفين نظيفين، مساء أمس الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

أنهى الضيوف شوط المباراة الأول بالتقدم بهدف سجله الألماني فلوريان فيرتز في الدقيقة 28، وأضاف روبرت أندريش الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة واصل الفريق الألماني سلسلة نتائجه المذهلة بحفاظه على سجله خاليا من الهزائم للمباراة 49 على التوالي في جميع المسابقات، كما وضع قدما في المباراة النهائية، إذ يكفيه التعادل بملعبه "باي أرينا" في مباراة الإياب الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى، عاد أتالانتا الإيطالي بتعادل ثمين أمام مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف لمثله، على ملعب "فيلودروم".

تقدم أتالانتا أولا عبر جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 11 بتسديدة قوية، لكن سرعان ما أدرك الكونغولي شانسيل مبيمبا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 20.