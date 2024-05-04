هالاند يقود السيتي لاكتساح وولفرهامبتون بخماسية

ابتعد هالاند بصدارة لائحة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 25 هدفا، بفارق 5 أهداف عن السويدي ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل، وكول بالمر لاعب تشيلسي 20 هدفا.

قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز كاسح على ضيفه وولفرهامبتون بخمسة أهداف لهدف، السبت، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل هالاند أربعة أهداف "سوبر هاتريك" خلال المواجهة في الدقائق 12 (ركلة جزاء) و35 و3+45 (ركلة جزاء)، و54، وتكفل الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالهدف الخامس بالدقيقة 85، بينما أحرز الكوري هوانغ هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 53.

وابتعد هالاند بصدارة لائحة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 25 هدفا، بفارق 5 أهداف عن السويدي ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل، وكول بالمر لاعب تشيلسي 20 هدفا.

وبهذا الفوز، واصل السيتي ملاحقة آرسنال على الصدارة بعد ما رفع رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن "الغانرز"، وتتبقى للسيتزنز مباراة مؤجلة أمام توتنهام، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.