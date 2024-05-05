 رونالدو يقود النصر للفوز على الوحدة بسداسية

قاد رونالدو النصر للفوز على الوحدة بسداسية بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في اللقاء ضمن منافسات الجولة 30 للدوري السعودي.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الوحدة بسداسية نظيفة، السبت، على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف المباراة حملت توقيع كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافينيو والسنغالي ساديو ماني ومحمد آل فتيل في الدقائق 5 و12 و52، و18، و45، و88، على التوالي.

وواصل الدولي البرتغالي انفراده بصدارة لائحة هدافي الدوري السعودي برصيد 32 هدفا، وبفارق 9 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال.

ويبتعد "صاروخ ماديرا" بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي الذي يحمله المغربي عبد الرزاق حمدلله، كأكثر من سجل في تاريخ دوري المحترفين في نسخة واحدة برصيد 34 هدفا في موسم 2019.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 74 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد الوحدة عند 32 نقطة، في المركز الثاني عشر.