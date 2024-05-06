مبابي: سنتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

مبابي: "أسمع الأطفال دائما يطالبوننا بضرورة الفوز، وهذه المواقف مفيدة للتطور على المستوى الشخصي، وأثق أنني سأخوض اللقاء بمزاج جيد".

أبدى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، ثقته في تأهل فريقه باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند في إياب الدور نصف النهائي.

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وذكر مبابي خلال مشاركته في حدث ترويجي بباريس "واثقون ومتأكدون أننا سنعوض الخسارة بهدف في المباراة الأولى، وسنتأهل للنهائي".

وأضاف "ندرك جيدا الضغوط وهي طبيعية خاصة أنها ترتبط بالتأهل لنهائي الأبطال، وهو أمر لا يستهان به".

وأوضح مبابي أنه "لا يمكن أيضا إغفال تاريخ النادي في دوري الأبطال، ولكن الفريق هادئ وجاهز والأمور تسير على ما يرام، وأنا جاهز على المستوى الشخصي والاحترافي".

وأشار إلى أنه "أسمع الأطفال دائما يطالبوننا بضرورة الفوز، وهذه المواقف مفيدة للتطور على المستوى الشخصي، وأثق أنني سأخوض اللقاء بمزاج جيد".

وشدد مبابي على أنه "جاهز للدفاع عن ألوان فريقي والتأهل للمباراة النهائية".

وختم تصريحاته بالقول "تواجدي في هذا الحدث قبل يومين من مواجهة دورتموند خطوة مهمة للتأكيد أنه مهما حدث يوم الثلاثاء فأنا متواجد هنا، وسأكون جاهزا ليلة المباراة".