دوري الأبطال: دورتموند يطيح بباريس سان جيرمان ويبلغ النهائي

بلغ بوروسيا دورتموند الألماني المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 مساء الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في إياب نصف النهائي.

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ويدين بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013 والذي فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها الأربعاء الماضي، بانتصاره إلى قطب دفاعه المخضرم الدولي السابق ماتس هوملز (35 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد (50)، ليضرب موعدا في النهائي في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي"، مع ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان الأربعاء إيابا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد (2-2 ذهابا في ميونخ).

يتبع...