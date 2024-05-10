المغربي أيوب الكعبي يواصل تألقه في دوري المؤتمر الأوروبي

تابع اللاعب المغربي أيوب الكعبي تألقه في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل هدفين وقاد أولمبياكوس اليوناني للفوز على أستون فيلا الإنجليزي والتأهل لنهائي البطولة.

واصل الدولي المغربي أيوب الكعبي تألقه في دوري المؤتمر الأوروبي وقاد فريقه أولمبياكوس اليوناني للفوز على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" في إياب نصف النهائي.

وحسم الفريق اليوناني بطاقة العبور إلى النهائي بجدارة، بعد أن نجح في تكرار تفوقه على غريمه الإنجليزي، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب "فيلا بارك" ببرمنغهام.

ويدين أولمبياكوس بالفضل في الفوز والتأهل للنهائي لنجمه المغربي أيوب الكعبي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 10 و78، مواصلا مسيرة تألقه، حيث سبق وسجل ثلاثية في مباراة الذهاب.

ورفع الكعبي رصيده إلى 10 أهداف في 8 مباريات بالمسابقة، لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

وضرب أولمبياكوس موعدا في المباراة النهائية بملعب "أوباب أرينا" بعاصمة بلاده أثينا، في 29 أيار/ مايو الحالي، ضد فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسخة الأخيرة، والذي تأهل بدوره، الأربعاء، على حساب كلوب بروج البلجيكي.