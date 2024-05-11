بدلاء ريال مدريد يسحقون غرناطة الهابط إلى الدرجة الثانية

أطاح هدف المدافع الأوروغواياني جيوفاني غونزاليس في الدقيقة 29 في مرمى لاس بالماس بآمال غرناطة في البقاء بالدرجة الأولى.

سحق بدلاء ريال مدريد البطل مضيفه غرناطة وصيف القاع والذي كان هبط حتى قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-0، برباعية نظيفة السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.

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وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي إبراهيم دياز (49 و58).

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدما بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبات مهددا بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسييداد الإثنين.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد أسبوع من تتويجه بلقب "الليغا" للمرة الـ36 في مسيرته و3 أيام من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي الشهير.

ورغم جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغواياني فيدي فالفيردي، لم يترك ريال أي فسحة أمل للنادي الأندلسي الذي هبط رسميا إلى الثانية.

وخاض ريال الذي عاد للدفاع عن عرينه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب دام 9 أشهر للإصابة، مباراته الـ29 تواليا من دون خسارة، وهو رقم قياسي لموسم واحد، على أن يحتفل مع جماهيره الأحد باللقب في شوارع العاصمة الإسبانية.

وأطاح هدف المدافع الأوروغواياني جيوفاني غونزاليس في الدقيقة 29 في مرمى لاس بالماس بآمال غرناطة في البقاء بالدرجة الأولى.

وبات غرناطة، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، يتأخر بفارق 13 نقطة عن رايو فايكانو السابع عشر، ولا يستطيع بالتالي اللحاق به حسابيا.

ورافق غرناطة نظيره ألميريا متذيل الترتيب أول الهابطين إلى الثانية، في حين يصارع قادش الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة للحفاظ على آماله حين يستقبل خيتافي الأحد.