بطولة مصر: الأهلي وبيراميدز في قمة مؤجلة مشحونة

يستضيف حامل اللقب النادي الأهلي، غدا الجمعة، غريمه الجديد بيراميدز متصدّر الترتيب، على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة 14.

يدخل صراع قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم منحنى جديداً، الجمعة، حين يستضيف حامل اللقب الأهلي وغريمه الجديد بيراميدز متصدّر الترتيب على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة 14.

ويتصدّر بيراميدز بـ68 نقطة من 27 مباراة، يتبعه الأهلي بـ57 نقطة من 23. وتأجلت مباراتهما من دور الذهاب، بسبب ارتباط الأهلي بدوري أبطال إفريقيا الذي أحرز لقبه في أيار/ مايو الماضي.

ومنذ ظهور بيراميدز على ساحة الدوري المصري بمسمّاه الحالي، عقب استحواذ المستشار السعودي تركي آل الشيخ على نادي الأسيوطي عام 2019، وتشهد مبارياته مع الأهلي الكثير من الأحداث بسبب طبيعة العلاقة المتوترة بين الناديين.

بدأت تلك العلاقة منذ استحواذ آل الشيخ على الأسيوطي وتحويله إلى بيراميدز بعد أيام قليلة من استقالته من منصب الرئيس الشرفي للأهلي، بعد خلافات معلنة مع مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة أسطورته السابق محمود الخطيب.

تدريبات بيراميدز استعدادًا لمباراة الأهلي

ومنذ البداية، نشأت علاقة عداء بين جماهير الأهلي والنادي الوليد، ترسّخت في السنوات التالية بعدما ضمّ بيراميدز لاعب الأهلي السابق والزمالك حالياً عبد الله السعيد، ثم ثلاثي الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي وبالأخص رمضان صبحي بطريقة اعتبرتها الجماهير الحمراء تحمل استفزازاً وتحريضاً على ناديها.

وداخل الملعب كانت مباريات الفريقين دائماً ما تحفل بالأحداث المثيرة، التي بلغت ذروتها الموسم الماضي حين حقق الأهلي الفوز على بيراميدز 3-0 في الدوري، ثم خطف منه لقب كأس مصر بالفوز عليه في المباراة النهائية 2-1 بعد وقت إضافي.

واحتاج الأهلي للوقت الإضافي مجدداً ليهزم بيراميدز بهدف ويحرز لقب الكأس السوبر، قبل أن يكّبده بيراميدز خسارته الوحيدة في دوري الموسم الماضي 3-0 في مباراة تحصيل حاصل بعدما حسم الأحمر اللقب. إلا أن أهم ما جاء في المباراة كان عقب نهايتها حين اشتبك لاعب الأهلي حسين الشحات مع المغربي محمد الشيبي بطريقة دفعت الأخير لنقل الأزمة إلى القضاء الذي حكم بحبس الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ. ثم قام الاتحاد المصري بإيقاف الشيبي بسبب لجوئه للقضاء المدني، قبل أن يحصل لاعب بيراميدز على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بوقف العقوبة.

ويلتقي الفريقان للمرّة الأولى منذ تلك الأحداث وهو ما يعد بإثارة معتادة في الملعب، خصوصاً بعدما طلب بيراميدز استدعاء لاعب المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل للمشاركة في المباراة على الرغم من ارتباطه بالسفر للمشاركة مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. طلب قوبل بالرفض من الاتحاد المصري.

من جانبه، طلب الأهلي استدعاء طاقم حكام أجنبي بالكامل لإدارة المباراة مع تحمله للنفقات، وهو ما استجابت له رابطة الأندية المصرية ليتم تعيين طاقم إسباني بقيادة خافيير روخاس.

وستشهد المباراة توقف سلسلة الانتصارات المتتالية لأي من الفريقين أو لكليهما في حالة التعادل، حيث حقق بيراميدز الفوز في مبارياته الـ14 الأخيرة كلها بالدوري، وكان آخرها الإثنين برباعية على الاتحاد السكندري، فيما فاز الأهلي بدوره في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة وآخرها في اليوم عينه بثنائية على طلائع الجيش.

وقال السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، إن "بيراميدز يتصدّر الترتيب، لذا من الواضح أن علينا أن نهزمهم إذا أردنا الاحتفاظ باللقب".

وأكد كولر أن حارس مرماه محمد الشناوي سيعود لقيادة الفريق بعدما فضل إراحته في مباراة طلائع الجيش، فيما انتقد سوء حالة أرضية استاد القاهرة بسبب استضافته للعديد من المباريات في الفترة الأخيرة.

من جانبه، اعتبر مدرب بيراميدز الكرواتي، كرونوسلاف يورتشيتش، أن الضغط سيكون على الأهلي وليس فريقه في المباراة "نحن نسير بصورة رائعة ونحقق الفوز تلو الآخر، لذا سيكون الضغط كله على الأهلي لأنه يرغب في اللحاق بنا وليس العكس".

وعقب مباراة بيراميدز يخوض الأهلي مباراة مؤجلة أخرى من الجولة 17 أمام مودرن سبورت، الثلاثاء، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة 31 يوم 22 تموز/ يوليو المقبل.