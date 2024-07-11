ديدييه ديشان باق في تدريب فرنسا

بقي ديدييه ديشان مدربا لمنتخب فرنسا على الرغم من الخروج من نصف نهائي يورو 2024.

سيبقى ديدييه ديشان مدربا لمنتخب فرنسا بعدما أشاد به رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده لقيادته الفريق "بأفضل طريقة ممكنة" في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

خسرت فرنسا 2-1 أمام إسبانيا في الدور قبل النهائي مساء أول من أمس، الثلاثاء، منهية بطولة مخيبة للآمال لكيليان مبابي وزملائه.

ومع ذلك، قال فيليب ديالو، في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية، أمس الأربعاء، إن ديشان حقق الهداف المحدد قبل البطولة - وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي - وسيستمر في منصبه كمدرب.

ويرتبط ديشان، الذي تولى المهمة بعد بطولة أوروبا 2012، بعقد حتى عام 2026.

وأضاف ديالو أنه "لا أرى أي سبب للتشكيك في عقده. نتائج الماضي تتحدث لصالحه وقد تحققت الأهداف. ديدييه سيواصل مهمته".

وتابع أن "التوازن إيجابي بشكل عام إلى حد بعيد حيث تم تحقيق الهدف المحدد بالوصول لنصف النهائي".

تعرضت فرنسا لانتقادات واسعة بسبب أسلوب لعبه في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث كانت رأسية راندال كولو مواني في مرمى إسبانيا هي الهدف الأول والوحيد للفريق من اللعب المفتوح للاعب فرنسي طوال البطولة.

وتحت قيادة ديشان، فازت فرنسا بكأس العالم 2018، ووصلت إلى نهائي تلك البطولة في 2022، كما خسرت في نهائي بطولة أمم أوروبا 2016.