يوفنتوس يضم لاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام

ضم يوفنتوس لاعب الوسط الفرنسي، كيفرين تورام، بعقد لـ5 مواسم مقابل 20 مليون يورو بجانب المكافآت.

تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع لاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام، نجل نجم الكرة الفرنسية السابق ليليان تورام، قادما من فريق نيس، لـ5 مواسم مقابل 20 مليون يورو بجانب المكافآت.

وقال "البيانكونيري" عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، إنه "أصبح انتقال كيفرين تورام الدائم إلى يوفنتوس من نيس رسميا".

وتابع أنه "وقّع لاعب خط الوسط المولود في عام 2001 عقدًا لـ5 سنوات حتى 30 حزيران/ يونيو 2029".

وسيسير كيفيرين (23 عاما) على خطى والده أسطورة فرنسا ليليان تورام، الذي سبق وارتدى قميص يوفنتوس، وسيصبح منافسا لشقيقه ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان.

وولد كيفرين، بإيطاليا في آذار/ مارس 2001، عندما كان والده يمثل نادي بارما، قبل أشهر من انتقاله إلى يوفنتوس.

وبدأ كيفرين، مسيرته بقطاع الناشئين في موناكو، قبل الانتقال إلى نيس مجانا في 2019، وخاض مباراته الأولى مع منتخب فرنسا في آذار الماضي، أمام هولندا.

وفي موناكو شارك كيفرين في دوري أبطال أوروبا لأول مرة ضد أتليتيكو مدريد في 2018، ثم خاض 167 مباراة مع نيس، وسجل 9 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وخلال خمس سنوات كان كيفرين الأكثر مشاركة في مباريات الدوري الفرنسي بفريقه، وثاني أكثر اللاعبين تفوقا في الالتحامات (942 مرة).