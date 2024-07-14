بطولة ويمبلدون: ألكاراز يجدّد تفوقه على ديوكوفيتش ويحتفظ باللقب

تغلّب الإسباني كارلوس ألكاراز على نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات دون ردّ في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، اليوم الأحد.

جدّد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميًا، تفوقه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الثاني عالميا، واحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه عليه في النهائي 6-2 و6-2 و7-6 (7-4)، اليوم الأحد.

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وكرّر إبن الـ21 عامًا سيناريو عام 2023 حين تغلب على منافسه في النهائي لكن بخمس مجموعات، رافعًا رصيده إلى أربعة ألقاب في البطولات الكبرى، فيما فشل دجوكوفيتش في معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر بإحراز البطولة الإنجليزية للمرة الثامنة في مسيرته.

كما فشل ابن الـ37 عامًا في الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والمحترفين والذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

وبعد خمسة أسابيع فقط على خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، كان دجوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح أكبر متوّج بتاريخ ويمبلدون في العصر الحديث للعبة، لكنه بدا عاجزًا، الأحد، أمام منافسه الإسباني الشاب الذي أسقط الصربي في النهائي العاشر للأخير على ملاعب نادي عموم إنجلترا والـ37 في 75 مشاركة له في البطولات الكبرى.

وفرّط دجوكوفيتش بفرصة أن يصبح البطل الأكبر سنًا في تاريخ البطولة الإنجليزية، فيما بات منافسه سادس لاعب يحرز بطولتي رولان غاروس وويمبلدون تواليًا. ومن المؤكد أن هذا الموسم للنسيان بالنسبة لدجوكوفيتش الذي كان يخوض، اليوم، النهائي الأول له في 2024، متأثرًا بالاصابات التي عانى منها.

وعندما خاض دجوكوفيتش مباراته في الدور الأول، كانت بعد 25 يومًا من خضوعه لجراحة لإصلاح غضروف مفصلي ممزّق أجبره على الانسحاب من رولان غاروس.

وبدا ألكاراز متفوقًا تمامًا على منافسه الصربي في المجموعتين الأوليين وكسر إرساله أربع مرات، قبل أن تعود الحياة إلى ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة لكن من دون أن يكون مجهودًا كافيًا لفرض مجموعة رابعة.