رودري ويامال يتوجان بجائزتي الأفضل في "يورو 2024"

تُوّج رودري ويامال بجائزتي الأفضل في "يورو 2024" بعد مساهمتهما في تتويج المنتخب الإسباني باللقب الرابع في تاريخ البطولة.

حصد رودري ولامين يامال، لاعبا منتخب إسبانيا، المتوج بلقب "يورو 2024" على جائزتي أفضل لاعب، ولاعب شاب، في البطولة على التوالي بعد مساهمتهما في فوز الماتادور الإسباني بلقبه القاري الرابع.

وكان رودري لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ركيزة أساسية في حسابات المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي قاد الإسبان لتحقيق 7 انتصارات في البطولة.

ولم يكمل رودري، المباراة النهائية أمام إنجلترا بسبب الإصابة، حيث تم استبداله بين الشوطين، ليشارك مكانه مارتن زوبيميندي.

وسجل رودري، هدفا في مشوار تتويج إسبانيا، بهز شباك جورجيا في مباراة دور الـ16، التي انتهت بفوز منتخب بلاده بنتيجة 4-1.

في الوقت نفسه، خطف لامين يامال الأنظار على مدار مباريات البطولة بأدائه المميز على الرغم من صغر سنه، حيث أكمل عامه السابع عشر، السبت.

وصنع يامال، الهدف الأول في المباراة النهائية ليصبح أول لاعب يقدم 4 تمريرات حاسمة لإسبانيا في نسخة واحدة من أي بطولة كبرى.

وكان نجم برشلونة الواعد قد سجل هدفا في شباك فرنسا بمباراة نصف النهائي، ليحطم بذلك الكثير من الأرقام حيث أصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ بطولات أمم أوروبا، والأصغر مشاركة في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.