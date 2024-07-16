دوري أمم أوروبا: بلجيكا ترفض استضافة منتخب إسرائيل في ملاعبها

لم يتم بعد تحديد المدينة التي ستستضيف هذا اللقاء، وتبقى العاصمة المجرية بودابست الخيار الأكثر طرحا.

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، أن مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن دوري الأمم الأوروبية والمقررة في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، لن تقام على الأراضي البلجيكية.

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وكانت بروكسل قد أعلنت في 19 حزيران/يونيو أن المباراة لن تقام على ملعب الملك بودوان.

واعتبرت السلطات البلجيكية أنه "من المستحيل تنظيم هذه المباراة شديدة الخطورة" في المدينة بسبب التوترات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبعدها، رفضت مدن بلجيكية أخرى أيضًا استضافة هذه المباراة.

ولم يتم بعد تحديد المدينة التي ستستضيف هذا اللقاء، وتبقى العاصمة المجرية بودابست الخيار الأكثر طرحا.

وقالت بلدية بروكسل وقتها في بيان إن "إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة مظاهرات كبيرة ومظاهرات مضادة، مما يعرض سلامة المتفرجين واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا الى الخطر".

ورد الاتحاد البلجيكي من جهته أنه "يأسف" لهذا القرار، مضيفا أنه كان سيوافق على إقامة المباراة "بدون جمهور".

وأوضحت البلدية في بيانها "إن الوضع الإنساني والأمني في غزة وتداعياته العديدة يجبر مدينة بروكسل على إخطار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بأن تنظيم هذه المباراة غير ممكن على ملعب الملك بودوان" الذي يقع في لايكن، إحدى ضواحي بروكسل.

كما رفضت مدينة لوفان استضافة المباراة بعدما لجأ إليها الاتحاد المحلي.

ولم يتفاعل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" مع هذا القرار.

وتضم المجموعة الثانية أيضا فرنسا وإيطاليا.