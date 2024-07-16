شاكيري ينهي مسيرته مع منتخب سويسرا

اختتم صانع الألعاب السويسري، شيردان شاكيري، مسيرته مع المنتخب الوطني بعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

أنهى المهاجم السويسري، شيردان شاكيري، مسيرته مع المنتخب الوطني عن عمر ناهز 32 عاما.

وأعلن صانع ألعاب فريق شيكاغو فاير هذه الأخبار، أمس الإثنين، بعد تسعة أيام من مباراته رقم 125 مع سويسرا، والتي انتهت بالخسارة بركلات الترجيح أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا.

بعد دخوله كبديل في الوقت الإضافي، ضرب لاعب ليفربول وبايرن ميونيخ السابق العارضة الإنجليزية مباشرة من ركلة ركنية في التعادل 1-1 قبل أن يسجل ركلة في ركلات الترجيح.

شارك شاكيري أساسيًا مرة واحدة فقط في خمس مباريات في بطولة أمم أوروبا 2024 وسجل أحد أفضل أهداف البطولة ضد إسكتلندا.

كانت هذه هي البطولة الكبرى السابعة التي يشارك فيها منذ مشاركته في كأس العالم 2010 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا. كانت تلك البطولة الوحيدة التي لم يسجل فيها شاكيري أي هدف.

كتب شاكيري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد حان الوقت بالنسبة لي لأقول وداعًا للمنتخب الوطني. شكرًا لكم".

يأتي شاكيري في المرتبة الثانية من حيث عدد المباريات مع سويسرا بعد زميله منذ فترة طويلة والقائد غرانيت تشاكا الذي لديه 130 مباراة. سجل شاكيري 32 هدفا، بما في ذلك خمسة في كأس العالم وخمسة في البطولات الأوروبية.