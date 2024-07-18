أولمبياد باريس: البحرين تعتمد مجددا على ألعاب القوى

باشرت البحرين مشاركاتها الأولمبية في لوس أنجليس عام 1984، وفي سجلها أربع ميداليات حققتها كلها عن طريق "أم الألعاب" وكانت الافتتاحية في لندن 2012 عن طريق مريم جمال التي نالت ذهبية سباق 1500 متر.

تعوّل البحرين على ألعاب القوى مجدّداً لإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيدها، وذلك حين تخوض النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس بين 26 تموز/ يوليو و11 آب/ أغسطس.

وتملك البحرين التي بدأت مشاركاتها الأولمبية في لوس أنجليس عام 1984، في سجلها أربع ميداليات حققتها كلها عن طريق "أم الألعاب" وكانت الافتتاحية في لندن 2012 عن طريق مريم جمال التي نالت ذهبية سباق 1500 متر.

وفي النسخة التي تلتها في مدينة ريو البرازيلية عام 2016، عادت البحرين بميداليتين ذهبية وفضية، الأولى عبر روث جيبيت في سباق 3 آلاف متر موانع، والثانية نالتها يونيس جبكيروي كيروا في الماراثون.

وفي الأولمبياد الأخير الذي أقيم صيف 2021 في طوكيو عوضاً عن 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، فازت كالكيدان بافيكادو غيزاهيغني بفضية سباق 10 آلاف متر.

وتشارك البحرين في نسخة باريس هذه المرة بوفد يضم 14 رياضياً ورياضية تتوزع مشاركتهم على خمس فاعليات، هي ألعاب القوى والمصارعة الحرة ورفع الأثقال والجودو والسباحة.

وسيتكوّن فريق ألعاب القوى من 8 عدائين، هم بيرهانو يماتو باليو (5 آلاف و10 آلاف متر)، سلوى عيد ناصر (400 متر)، أولواكيمي اديكويا (400 متر حواجز)، وينفريد موتيلي يافي (3 آلاف متر موانع)، ونيلي جيبكوسغي (800 متر)، يونيس تشومبا (الماراثون)، روز شيليمو (الماراثون)، وتيغست غاشاو (الماراثون).

وفي منافسات رفع الأثقال، ستتمثل البحرين بغور ميناسيان (وزن فوق 102 كلغ) وليزمان مونتانو باريديس (وزن تحت 102 كلغ).

ويتكوّن فريق السباحة من سعود غالي الذي سيشارك في سباق 200 متر صدراً، وأماني العبيدلي التي ستشارك في سباق 100 متر ظهراً.

وفي الجودو، سيمثلها أسكيربي جيربيكوف في وزن تحت 81 كلغ.

وتترقب البحرين تحقيق نتائج مميزة في مسابقات المصارعة، بمشاركة بطل العالم لعام 2023 أحمد تاج الدين في منافسات المصارعة الحرة لوزن 97 كلغ.

وفاز تاج الدين بذهبية وزن 97 كلغ في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد في 2023، وسيكون مرشحاً قوياً لنيل ميدالية في باريس.

وفي ألعاب القوى، ستكون البحرين مرشحة بقوة للظفر بميداليات، لا سيما عبر العداءة وينفرد يافي التي توجت بطلة للعالم في بودابست عام 2023 في سباق 3000 متر موانع. وتحتل يافي حالياً صدارة الترتيب العالمي للعام الحالي في هذه المسابقة.

وقال نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحريني، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، إنه "لدينا هذه المرّة مجموعة مميّزة من الرياضيين الذين سيتواجدون في باريس، وهم أفضل المشاركين وأفضل العناصر التي ستمثل البحرين".

وتابع أنه "حققت البحرين نتائج إيجابية في المشاركة السابقة بدورة الألعاب الآسيوية الأخيرة وخرجت بحصيلة مكوّنة من 12 ميدالية ذهبية و3 فضيات و5 ميداليات برونزية، وهذا يؤكد أننا نملك قاعدة قوية ومؤشراً إيجابياً للفوز بميداليات في باريس".

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة، رضا حاجي، إن "حظوظ البحرين ستكون قوية في منافسات المصارعة الحرّة بمشاركة البطل أحمد تاج الدين في وزن 97 كلغ. استعد تاج الدين جيداً للمشاركة الأولمبية ويأمل في إضافة ميدالية أولمبية لرصيد البحرين ورصيده الشخصي".

وأضاف حاجي أنه "كلنا متفائلون بتحقيق البطل تاج الدين نتيجة لافتة في باريس، فصاحب ذهبية بطولة العالم في بلغراد حقق نتائج لافتة هذا العام والعام الماضي، ونحن في الاتحاد البحريني للمصارعة حريصون على توفير كل الدعم والاهتمام بهذا البطل، ونحن سعداء أيضا بالدعم والاهتمام الذي نلقاه من قبل القيادة الرياضية في البحرين".