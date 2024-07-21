راكيتيتش ينتهي ارتباطه بالشباب السعودي

فك لاعب الوسط الدولي الكرواتي السابق، إيفان راكيتيتش، ارتباطه بالشباب السعودي لكرة القدم وعاد إلى بلاده للدفاع عن ألوان هايدوك سبليت، وفق ما أعلن الناديان.

وفي منشور مرفق بصورة للاعب الكرواتي، كتب الشباب في حسابه على موقع "أكس": "شكراً إيفان راكيتيتش"، مضيفاً في بيان مقتضب أنه "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي".

وتابع أنه "قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وانضم ابن الـ36 عاماً للشباب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي قادماً من إشبيلية الإسباني، لكن المغامرة السعودية انتهت بعد ثماني مباريات فقط بألوان نادي العاصمة، ليعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى بلاده للمرة الأولى في مسيرته كلاعب على صعيد الأندية من أجل الدفاع عن ألوان هايدوك سبليت.

وقال النادي الكرواتي في موقعه الرسمي "إن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية وقع قبل دقائق من منتصف الليل (السبت) اتفاقاً مع هايدوك حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم واحد آخر".

وسيتم تقديم راكيتيتش كلاعب جديد في النادي، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي في سبليت.

ولم يسبق لراكيتيتش أن لعب في كرواتيا، إذ بدأ مسيرته في سويسرا حيث ولد بدفاعه عن ألوان بازل، قبل الانتقال لاحقاً إلى شالكه الألماني وإشبيلية (على فترتين) وبرشلونة في إسبانيا.

فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وأحرز "يوروبا ليغ" مرتين بألوان إشبيلية.

شارك في 106 مباراة مع المنتخب الكرواتي ولعب دوراً رئيسياً في الوصول إلى نهائي مونديال روسيا 2018.