"فيفا" يعين لجنة طوارئ لإدارة شؤون الاتحاد التونسي

عيّن "فيفا" لجنة طوارئ لإدارة شؤون الاتحاد التونسي بهدف الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الكرة التونسية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين لجنة طوارئ مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال "فيفا" في بيان عبر موقعه، الثلاثاء، إنه "قرر الاتحاد الدولي تعيين لجنة تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم".

وتابع أن "هذا القرار جاء إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية".

وأوضح "فيفا" أن المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة تسوية الأوضاع بعملها تنتهي فور استكمال مهامها وبتاريخ أقصاه 31 يناير 2025.

وأشار البيان إلى أن لجنة التسوية ستتكون من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين "فيفا" والاتحاد القاري المعني، وسيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقرّر "فيفا" في وقت سابق تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي للاتحاد التونسي حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي بعد الرفض المتكرر لجميع طلبات الترشح لرئاسة الاتحاد.

ويعيش الاتحاد التونسي لكرة القدم أوقاتا عصيبة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب التورط في بعض قضايا الفساد ونتج عن ذلك اعتقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، بعد تقدم وزارة الرياضة ببلاغ ضده.

وتسبب اعتقال رئيس الاتحاد التونسي في حالة اضطراب واضحة في شؤون اللعبة، نتج عنها خروج منتخب "نسور قرطاج" من الدور الأول بمنافسات كأس أمم أفريقيا 2024.

كذلك، ألغيت انتخابات الاتحاد التونسي في مناسبتين، خلال يومي 9 آذار/ مارس و11 أيار/ مايو الماضيين، بسبب قرار استبعاد جميع القوائم المرشحة.