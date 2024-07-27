أولمبياد باريس: العراق يحتج على العلم الإسرائيلي ورفض طلب تغيير موقعه

قال هيرده رؤوف رئيس البعثة "حين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلّقا بجانب علم إسرائيل بالرغم من أن منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون".

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلب العراق تغيير موقع أو إزالة العلم الاسرائيلي في ملاعب كرة القدم التي تحتضن مباريات أولمبياد باريس 2024، بحسب ما قال رئيس البعثة العراقية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبدأ منتخب العراق الأولمبي مشواره في منافسات كرة القدم للرجال الأربعاء بالفوز على أوكرانيا 2-1 في ليون.

وقال هيرده رؤوف رئيس البعثة "حين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلّقا بجانب علم إسرائيل بالرغم من أن منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون".

ويرفض العراق التطبيع مع إسرائيل ولا يعترف بها، وتؤيد كل أحزابه السياسية القضية الفلسطينية.

وتابع "طلبنا من ممثل اللجنة الأولمبية الدولية تغيير وضع العلم أو إزالة العلم الإسرائيلي، لكنه رفض بحجة أن الملعب يحمل كل أعلام الدول المشاركة في مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات، وأن ترتيب الأعلام يأتي طبقا للترتيب الأبجدي".

وفي المقابل، يلعب المنتخب الإسرائيلي في المجموعة الرابعة، حيث تعادل افتتاحا مع مالي 1-1 في باريس، ويواجه السبت الباراغواي في باريس أيضا، قبل أن يخوض ثالث مبارياته في نانت.

وتابع رؤوف "أرسلنا رسالة احتجاج بالبريد الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية بنفس المضمون لتغيير وضع العلم قبل مباراة السبت أمام الأرجنتين، لكن وصلنا ردّ بالرفض مجددا".

وينصّ القانون الأولمبي على وضع أعلام الدول المشاركة في المسابقات بالملاعب الخاصة بها بالترتيب الأبجدي طبقا للغة الدولة الخاصة بالبلد المضيف.