أولمبياد باريس: إيقاف ملاكمة نيجيرية بسبب المنشطات

صرحت الوكالة التي تعمل تحت غطاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في بيان أن العينة التي تم أخذها من الملاكمة النيجيرية، سينثيا تيميتايو أوغونسيميلور، "أظهرت وجود نتائج تحليلية سلبية للمادة المحظورة المحددة فوروسيميد".

أوقفت الملاكمة النيجيرية، سينثيا تيميتايو أوغونسيميلور، عن المشاركة في أولمبياد باريس بسبب انتهاكها قواعد مكافحة المنشطات، وفقاً لما أفادت الوكالة الدولية للاختبارات (أي تي أيه).

وأعلنت الوكالة التي تعمل تحت غطاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في بيان أن العينة التي تم أخذها من الملاكمة "أظهرت وجود نتائج تحليلية سلبية للمادة المحظورة المحددة فوروسيميد".

وتابعت أن مادة فوروسيميد مصنفة ضمن "مدرات البول وإخفاء مواد" من قبل الوكالة العالمية.

تم أخذ العينة في باريس الخميس، قبل يوم من حفل الافتتاح، وأبلغ عنها مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات السبت.

وقالت الوكالة إنه "تم إبلاغ الرياضية بالقضية وإيقافها موقتاً حتى حل الأمر وهذا يعني أن الرياضية ممنوعة من المنافسة، أو التدريب، أو التدرب، أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

ويحق للملاكمة أوغونسيميلور (22 عاماً) الطعن بالقرار أمام محكمة التحكيم الرياضية - قسم مكافحة المنشطات، كما يمكنها طلب تحليل العينة "باء".

وكان من المقرر أن تستهل الملاكمة النيجيرية مغامرتها الأولمبية ضمن منافسات فئة ما دون 60 كلغ، الإثنين.

وباتت أوغونسيميلور ثالث حالة تنشط في النسخة الحالية الأولمبية، حيث أعلنت "آي تي أيه"، الجمعة، أن لاعب الجودو العراقي سجاد غانم ثبت تعاطيه للمنشطات المحظورة، كما أثبتت اختبارات لاعبة الكرة الطائرة الدومينيكية ليزفيل إيف ميخيا تعاطيها لمادة فوروسيميد.