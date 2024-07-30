أولمبياد باريس - سلة: إسبانيا تتفوق على يانيس ورفاقه

تغلب منتخب إسبانيا لكرة السلة على المنتخب اليوناني بالنتيجة 84-77، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024.

عوضت إسبانيا، بطلة أوروبا والوصيفة الأولمبية ثلاث مرات، خسارتها المباراة الأولى أمام أستراليا بتفوقها على يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه في المنتخب اليوناني 84-77، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024.

ودخلت إسبانيا واليونان، المتأهلتان إلى باريس 2024 عبر الملحق الأولمبي، إلى مواجهتهما في ليل بعد سقوطهما افتتاحاً أمام أستراليا (80-92) وكندا (79-86) توالياً، وبالتالي كانتا مطالبتين بالتعويض من أجل تعزيز آمالهما بأحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وكان سانتي ألداما (19 نقطة مع 11 متابعة) وسيرخيو لول (13 مع تمريرات حاسمة) أفضل لاعبي إسبانيا، فيما لم تحل النقاط الـ27 ولا المتابعات الـ11 التي حققها يانيس في تجنيب اليونان الهزيمة الثانية توالياً، كما كانت الحال في المباراة الأولى حين سجل 34 لوصيفة مونديال 2006.

وفرضت اليونان أفضليتها في البداية وتقدمت بفارق 8 نقاط 20-12 مع الوصول إلى الدقيقتين الأخيرتين من الربع الأول، قبل أن يستفيق الإسبان بثلاثية من لول الذي أتبعها بأخرى في آخر 11 ثانية، ليقلص الفارق إلى نقطة 21-22.

وبدأ ابن الـ36 عاماً الربع الثاني من حيث أنهى الأول، مسجلاً ثلاثية أخرى وضع بها بلاده في المقدمة 24-22، ثم بثلاثية من المخضرم الآخر زميله في ريال مدريد رودي فرنانديس (39 عاماً) تقدمت إسبانيا 33-27 مع انتصاف الربع تقريباً.

وحققت إسبانيا الفارق في أواخر الشوط الأول حين سجلت 13 نقاط متتالية من دون رد لليونان، بينها 3 ثلاثيات، لتتقدم بفارق 14 نقطة 49-35.

وتحسن أداء اليونانيين الذين قلصوا الفارق إلى 8 نقاط 49-57 قبل قرابة 4 دقائق على نهاية الربع الثالث، ثم، وبعدما وسعه الإسبان إلى 13 نقطة 62-49 بثلاثية من سانتي ألداما، سجل فاسيليس توليوبولوس ثلاثية في آخر ثانيتين قلص بها الفارق إلى 6 نقاط فقط 56-62.

واشتعلت المواجهة في بداية الربع الأخير حين قلص يانيس الفارق الى ثلاث نقاط 59-62 بسلة ورمية حرة، ثم إلى نقطة بحركة جميلة تحت السلة، لكن الإسبان الذي خسروا جهود رودي فرنانديس بسبب الإصابة، حافظوا على رباطة جأشهم وردوا السلة بالأخرى حتى عندما نجح يانيس وبسلة استعراضية جميلة في إدراك التعادل 71-71 في آخر 4.35 دقيقة.

وبرميتين حرتين للورنتسو براون وسلة للول، ابتعد الإسبان بفارق 6 نقاط 77-71 ثم 8 بعد سلة استعراضية من ألداما قبل دقيقتين على النهاية، قبل أن يستقر الفارق في الختام عند 7 نقاط 84-77 بعد رميتين حرتين لويلي هرنانغوميس وسلة لألبرتو دياس.