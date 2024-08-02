ديوكوفيتش إلى نصف نهائي منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس

بهذا الفوز يضرب ديوكوفيتش موعدا مع الإيطالي لورينزو موسيتي للحصول على مكان في النهائي.

تغلب النجم الصربي المخضرم، نوفاك ديوكوفيتش، على آلام ركبته اليمنى التي خضعت لعملية جراحية مؤخرا، وعلى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 6-3 و7-6 (3)، أمس الخميس، ليصل إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي كرة المضرب (تنس) بأولمبياد باريس 2024.

بهذا الفوز يضرب ديوكوفيتش موعدا مع الإيطالي لورينزو موسيتي للحصول على مكان في النهائي.

يحاول بطل غراند سلام 24 مرة الحصول على أول ميدالية ذهبية له.

بدأ ديوكوفيتش، البالغ من العمر 37 عاما، يعاني من آلام في الركبة في وقت مبكر من المجموعة الثانية بالمباراة التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه.

هذا هو نفس الملعب الذي أصيب فيه في 3 حزيران/ يونيو الماضي أثناء مباراة في بطولة فرنسا المفتوحة، ما أجبره على الانسحاب من تلك البطولة.