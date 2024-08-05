أولمبياد باريس: القطري سامبا إلى نصف نهائي سباق 400 م حواجز

يمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الأربعة.

بلغ العداء القطري، عبد الرحمن سامبا، الدور نصف النهائي لسباق 400 م حواجز في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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وحل سامبا ثالثا في السلسلة الثانية بقطعه المسافة بزمن 48.35 ثانية خلف المرشح الأبرز للقب وحامله النرويجي كارستن فارهولم (47.57 ث) والفرنسي كليمان دوكوس (47.69 ث).

ويمني سامبا، المتوج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، النفس باختراق حواجز الثلاثي المتمرّس، فارلهوم، حامل ذهبية طوكيو 2021، البرازيلي أليسون دوس سانتوس، وصيفه، والأميركي راي بنجامين صاحب البرونزية.

وتصدر بنجامين تصفيات السلسلة الأولى بزمن 48.82 ثانية، فيما جاء دوس سانتوس ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 48.75 ثانية.

ويخوض القطري الآخر باسم حميدة دورا استدراكيا صباح الثلاثاء عقب حلوله خامسا في السلسلة الأولى بتسجيله 49.82 ثانية وهو أفضل توقيت له هذا الموسم.

ويمنح الاتحاد الدولي فرصة ثانية للعدائين من أجل المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي. يشارك فيه 24 عداء يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الأربعة.

واستغل مواطنه عمار إسماعيل يحيى إبراهيم جيدة الدور الاستدراكي لسباق 400 م وحجز بطاقته إلى دور الأربعة.

وكان عمار إسماعيل قد حلّ رابعا في السلسلة الثانية من الدور الأول الأحد بزمن 44.66 ثانية.

وحقق اليوم أسرع توقيت في التصفيات الاستدراكية قدره 44.47 ثانية في طريقه لصدارة مجموعته الرابعة الأخيرة.

وتأهل متصدرو المجموعات الأربع من التصفيات إلى جانب صاحب أسرع توقيت في المركز الثاني وكان من نصيب السنغالي شيخ تيديان ضيوف، ثاني السلسلة الرابعة (45.03 ث).

وخرج الجزائري أسامة الخنوسي من الدور الأول لمسابقة رمي القرص بعدما فشل في محاولاته الثلاث.