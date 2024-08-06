أولمبياد باريس: البحرينية وينفريد يافي تحقق ذهبية ثانية للعرب

هذه الذهبية الثانية للعرب في نسخة باريس بعدما توجت الجزائرية كايليا نمور بلقب العارضتين المختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز.

أحرزت البحرينية وينفريد يافي، بطلة العالم، ذهبية سباق 3 آلاف م موانع، في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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وقطعت يافي مسافة السباق بزمن 8:52.76 دقائق محطمة الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجلا باسم الروسية غولنارا ساميتوفا-غالكينا (8:58.81 د) منذ أولمبياد بكين عام 2008. وحسمت يافي السباق في الأمتار الأخيرة بفضل سرعتها النهائية متقدمة على بطلة طوكيو قبل ثلاث أعوام الأوغندية بيروث شيموتاي بزمن 8:53.34 دقائق، فيما عادت البرونزية إلى الكينية فايث تشيروتيتش (8:55.15 د).

وهذه الذهبية الثالثة للبحرين في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية والثانية في سباق 3 آلاف م موانع بعد روث جيبيت في ريو دي جانيرو عام 2016، بعدما افتتحت مريم جمال الرصيد الذهبي للدولة الخليجية في الأولمبياد في لندن 2012 عندما ظفرت بالمركز الأول في سباق 1500 م.

ورفعت يافي رصيد البحرين من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى خمسة جميعها لفئة السيدات بعد فضيتي جبكيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو وكالكيدان غيزاهيغني في سباق 10 آلاف م في طوكيو.

كما أن هذه الذهبية الثانية للعرب في نسخة باريس بعدما توجت الجزائرية كايليا نمور بلقب العارضتين المختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز.

وعوَّضت يافي البالغة من العمر 24 عاما خيبة أملها في أولمبياد طوكيو عندما حلت عاشرة، ورصعت عنقها بالذهب الأولمبي بعدما فعلتها في بطولة العالم الأخيرة في بودابست 2023 عندما توجت باللقب.

وخاضت يافي سباقا ذكيا للغاية حيث أفسحت المجال أمام شيموتاي وتشيروتيتش والإثيوبية سيمبو ألمايوي لقيادة السباق واكتفت بمراقبتهن حتى الـ600 م الأخيرة عندما صعدت إلى المركز الثاني وبقيت حتى الـ100 م الأخيرة وانطلقت بسرعتها النهائية متفوقة على تشيموتاي.

وأنهت الأميركية كورتني فريريكس، صاحبة فضية طوكيو 2021، السباق في المركز الثاني عشر بزمن 9:13.60 دقائق.