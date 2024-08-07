أولمبياد باريس: مصر تنهي مشوارها وتفرط في بلوغ نصف النهائي

احتكم المنتخبان إلى شوط إضافي تقدمت خلاله إسبانيا ثلاث مرات وردت مصر بالمثل مدركة التعادل ثلاث مرات قبل أن يخطف أليكس غوميز هدف الفوز 29-28 قبل 25 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.

فرطت مصر بتأهلها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية تواليا عندما خسرت أمام إسبانيا 28-29 بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25) الأربعاء في ربع نهائي نسخة باريس.

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ووقف المشوار الرائع للفراعنة في ربع النهائي على يد إسبانيا التي كانت حرمتهم من ميدالية برونزية تاريخية في نسخة 2021 في طوكيو (31-33).

وضربت مصر بقوة وحسمت الشوط الأول بفارق أربعة أهداف (12-8)، لكن إسبانيا ردت بالفارق ذاته في الثاني (17-13) مدركة التعادل قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

واحتكم المنتخبان إلى شوط إضافي تقدمت خلاله إسبانيا ثلاث مرات وردت مصر بالمثل مدركة التعادل ثلاث مرات قبل أن يخطف أليكس غوميز هدف الفوز 29-28 قبل 25 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.

وحاول كل من سيف الدرع وأحمد هشام إدراك التعادل من تسديدتين من دون جدوى.

وفرض فيليكس غوميس نفسه نجما للمباراة بتسجيله تسعة أهداف من تسع محاولات، وأضاف أيان تارافيتا ستة أهداف من 10 محاولات.

وفي المقابل، برز يحيى الدرع في صفوف الفراعنة بتسجيله ثمانية أهداف من 15 محاولة، وأضاف سيف الدرع ستة أهداف وأحمد هشام خمسة.

وتلتقي إسبانيا في نصف النهائي مع فرنسا حاملة اللقب أو ألمانيا.

وتلعب لاحقا أيضا الدانمارك الوصيفة وبطلة نسخة 2016 في ريو دي جانيرو مع جارتها السويد، والنرويج مع سلوفينيا.