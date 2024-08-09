أولمبياد باريس: الجزائري سجاتي إلى نهائي 800 م بألعاب القوى

قال سجاتي بعد فوز في تصفياته "طبّقت خطة مدرّبي وتأهلت إلى النهائي. سيطرت على السباق. سيكون نهائيا تكتيكيا بامتياز، أتوقع ذلك وأنا مستعد له. سأبذل جهدي لنيل الذهبية".

بلغ الجزائري جمال سجاتي نهائي سباق 800 م اليوم، الجمعة، في منافسات ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، فيما أخفق مواطنه محمد علي قواند وانتهى مشواره عند الدور نصف النهائي.

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وتصدر سجاتي ابن الـ25 عاما الحائز على الفضية في مونديال 2022 في يوجين، المجموعة الأولى من الدور نصف النهائي بعدما سجل 1:45.06 دقيقة، متقدما على البوتسواني تشيبيسو ماساليلا المتأهل معه عن هذه المجموعة.

ويحضر سجاتي إلى باريس مكللا بإنجازات عديدة في لقاءات وبطولات عالمية في سباق 800 متر.

وحطّم الرقم الوطني لتوفيق مخلوفي في لقاء باريس الماسي مسجلا 1:41.56 دقيقة، وأصبح ثالث أسرع رجل في تاريخ السباق بعد الكيني ديفيد روديشا (1:40.90 د) والدانماركي ويلسون كيبكيتير (1:41.11 د). بعدها بخمسة أيام في لقاء موناكو الماسي، حقق فوزا ثانيا لافتا وحسّن رقمه مسجلا 1:41.46 د.

وقال بعد فوز في تصفياته "طبّقت خطة مدرّبي وتأهلت إلى النهائي. سيطرت على السباق. سيكون نهائيا تكتيكيا بامتياز، أتوقع ذلك وأنا مستعد له. سأبذل جهدي لنيل الذهبية".

وبعدما حجز مقعده في نصف النهائي عبر الدور الاستدراكي، انتهى مشوار قواند الجمعة بإنهائه مجموعته الثانية في المركز الثامن الأخير بعدما سجل 1:46.52 دقيقة.

ويتأهل إلى النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث إضافة إلى صاحبي أفضل زمنين من بعد المتأهلين الستة.

ويقام النهائي السبت من دون حامل اللقب الكيني إيمانويل كورير الذي فشل حتى في التأهل إلى ألعاب باريس بعدما أخفق في تجارب انتقاء منتخب بلاده إلى النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.

وسيمثل كينيا في النهائي إيمانويل وانيونيي الذي تصدر مجموعته الثالثة في نصف النهائي أمام الأميركي برايس هوبيل، فيما أخفق مواطنه وايكليف كينيامال بحلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف المتأهلين الكندي ماركو أروب والفرنسي غابريال توال.

وكان البريطاني ماكس بورغين والإسباني من أصل مغربي محمد العطاوي المتأهلين كصاحبي أفضل زمنين في المجموعات الثلاث.

وتتصدر الولايات المتحدة سجل ذهبيات هذا السباق بثماني، أمام كينيا (6) وبريطانيا (6)، لكن فوزها الأخير يعود إلى 1972 في ميونخ عبر دايف واتل، فيما ذهبت الألقاب الأربعة الأخيرة لصالح كينيا.