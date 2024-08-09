أولمبياد باريس: خسارة مفاجئة للأردني الشرباتي وتأهل التونسي القطوسي والأردنية الصادق

عبّر الأردني عن خيبة أمله قائلا "لا نصيب لدي، تعبت كثيرا كي أصل إلى هذه المرحلة، وكان حلمي أن أحقق ذهبية اليوم، لكن لا نصيب".

خسر الأردني صالح الشرباتي، المصنف خامسا وحامل فضية طوكيو قبل ثلاث سنوات، في دور الـ16 في وزن -80 كلغم لرياضة التايكواندو المقامة في القصر الكبير الجمعة في الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

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واعتبرت خسارة الشرباتي أمام الشاب البرازيلي هنريكي ماركيس رودريغيز الثاني عشر في أول مشاركة أولمبية له 0-2، مفاجأة كبيرة بعدما كان مرشحا لحصد ميدالية.

وسار الشرباتي (25 عاما) بإحرازه فضية وزن -80 كلغم في طوكيو صيف 2021، على خطى مواطنه أحمد أبو غوش الذي دخل التاريخ الأولمبي من أوسع أبوابه في ألعاب ريو دي جانيرو 2016، بفوزه بأول ميدالية على الإطلاق في تاريخ المملكة وكانت ذهبية وزن -68 كلغم في منافسات التايكواندو أيضا.

وخسر الشرباتي في الجولة الأولى (1-4)، وتقدم في الثانية بفارق مريح على بُعد ثوان من النهاية (12-5)، لكن خمس إنذارات جعلته يخسر النزال 0-2.

وعبّر الأردني عن خيبة أمله قائلا "لا نصيب لدي، تعبت كثيرا كي أصل إلى هذه المرحلة، وكان حلمي أن أحقق ذهبية اليوم، لكن لا نصيب".

وتابع "الجولة الثانية كنت متقدما بفارق كبير لكن الإنذارات الخمس جعلتني أخسرها. أي لاعب يرى خصمه معه أربع إنذارات يسعى لجره إلى إنذار خامس كي يخلد إلى الراحة".

وفي الوزن ذاته، تأهل التونسي فراس القطوسي المصنف سادسا إلى ربع النهائي بفوزه على الأسترالي ليون سيرانوفيتش المصنف الحادي عشر 2-0.

وتقدم في الجولة الأولى 4-0، قبل أن يحسم النزال لصالحه في الثانية 7-1.

ويلعب القطوسي بمواجهة الدانماركي إدي هرنيتش الرابع عشر الفائز على المصري سيف عيسى الثالث 2-0 (6-5، 5-0).

وكانت الجولة الأولى متكافئة بين اللاعبين، في حين مالت الثانية لصالح هرنيتش الذي حسمها بسهولة.

ويسعى القطوسي صاحب ذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا إلى اعتلاء منصة التتويج في باريس وإهداء بلاده رابع ميدالية أولمبية في التايكواندو بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس تواليا وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كلغم في ريو 2016.

وبلغت المصرية آية شحاتة ربع نهائي وزن -67 كلغم بفوزها الصعب على الإسبانية سيسيليا كاسترو بورغوس 2-1 (0-1، 2-0، 4-1).

وقالت الشابة البالغة 21 عاما صاحبة ذهبية بطولة إفريقيا المؤهلة لباريس "الألعاب الأولمبية تجربة مختلفة. تصنيفي الرقم 9 عالميا، لكن في الألعاب الأولمبية كل المتأهلات الـ16 تكون مستوياتهم متقاربة. آمل في الوصول إلى ميدالية".

وتنتظر شحاتة مواجهة صعبة حيث ستلعب أمام البلجيكية سارة شعاري المصنفة أولى عالميا.

وفي الوزن ذاته، لم تجد الأردنية جوليانا الصادق المصنفة ثانية صعوبة في الفوز على الشابة ابنة الـ 17 عاما لولوهي نايتاسي من فيجي الخامسة عشرة 2-0 (12-0، 14-2).

تواجه الصينية سونغ جي السابعة وصاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية 2022 في ربع النهائي.

وتخوض الصادق مغامرتها الثانية في الألعاب الأولمبية، وباتت في كانون الأول/ديسمبر 2022 أول أردنية وعربية تحتل المركز الأول في التصنيف العالمي بعد فوزها بجائزة السعودية الكبرى.

كما أصبحت أول أردنية تفوز بذهبية في التايكوندو في الألعاب الآسيوية في إندونيسيا عام 2018 (57-67 كلغم).