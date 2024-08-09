أولمبياد باريس: سيدات إيطاليا لنهائي مسابقة الكرة الطائرة

تأهل منتخب سيدات إيطاليا لنهائي مسابقة الكرة الطائرة بفوزه على المنتخب التركي بثلاثة أشواط دون رد في نصف النهائي.

تأهلت إيطاليا للدور النهائي لمسابقة الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد تغلبها على المنتخب التركي بثلاثة أشواط دون رد، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكرر المنتخب الإيطالي فوزه على منافسه، بعد أن سبق وفاز عليه في لقاء الدور الأول بنفس النتيجة، ليضرب موعدا في النهائي أمام المنتخب الأميركي الذي فاز بدوره على البرازيل بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وحسمت سيدات إيطاليا المواجهة لصالحهن في زمن قدره ساعة و22 دقيقة بواقع (25-22، و25-19، و25-22)، على الرغم من المحاولات المكثفة من سيدات تركيا للعودة في نتيجة المباراة خاصة في الشوط الثالث والذي نجحن خلاله في التقدم معظم فتراته.

ويلتقي المنتخب التركي مع نظيره البرازيلي، يوم غد السبت، من أجل المنافسة على الفوز بالميدالية البرونزية.