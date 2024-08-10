أولمبياد باريس: القطري إبراهيم يفقد لقبه بخروج مبكر

قال إبراهيم بعد خروجه المفاجئ "أعتذر عن الأداء غير المنتظر بسبب إصابة في المرفق. للمرّة الأولى أشعر بهذه الإصابة".

خرج الرباع القطري، فارس إبراهيم، باكرا السبت من منافسات رفع الأثقال لوزن 102 كلغم في أولمبياد باريس 2024، ليخفق بالدفاع عن اللقب الذي أحرزه في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

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وأخفق ثلاث مرات في خطف 178 كلغم، فلم يتابع رفعة النتر وحلّ في المركز الأخير.

وكان إبراهيم، البالغ 26 عاما، قد منح قطر أوّل ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بحصده ذهبية وزن 96 كلغم في ألعاب طوكيو محققا رقما أولمبيا.

وقال بعد خروجه المفاجئ "أعتذر عن الأداء غير المنتظر بسبب إصابة في المرفق. للمرّة الأولى أشعر بهذه الإصابة".

وتابع "لم نتمكن من إحراز ميدالية، ليست النهاية، سأعود لأحقق شيئا في لوس أنجليس (2028)".

وحلّ البحريني ليسمان مونتانو سادسا بمجموع 392 كلغم (181 خطف و211 نتر)، فيما أحرز الذهبية الصيني هوانهوا ليو (406 كلغم) أمام الأوزبكي أكبر دجوراييف (404) وياوهيني تسيخانتسو من فريق الرياضيين الفرديين المحايدين (402 كلغم).

كما انسحب الليبي أحمد أبو زريبة من الوزن عينه بعد أن خطف 164 كلغم، قبل أن يفشل في محاولتين متتاليتين في 169 و170 كلغم.

وسجل البحريني ليسمان مونتانو محاولة خطف واحدة (164)، قبل إخفاقه في 169 و170 ويتعرض لإصابة أبعدته عن المنافسة.