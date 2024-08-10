أولمبياد باريس: القطوسي يهدي تونس والعرب الميدالية الذهبية

قال القطوسي "جئت لباريس بنية المنافسة. حُرمت من التأهل في طوكيو. تعبت كثيرا وكوفئت في النهاية".

أهدى لاعب التايكواندو، فراس القطوسي، تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن -80 كلغم الجمعة في القصر الكبير "غران باليه".

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وتغلّب القطوسي المصنف سادسا على الإيراني مهران برخورداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي، مهديا بلاده أول ذهبية أولمبية في التايكواندو والرابعة من مختلف المعادن، بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس تواليا في وزن -58 كلغم وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كلغم في ريو 2016.

وهذه أفضل نتيجة لابن الثامنة والعشرين بعد حلوله ثالثا في بطولة العالم 2022 في غوادالاخارا في وزن -74 كلغم.

وفي طريق بطل إفريقيا أربع مرات إلى الذهبية، تغلّب على الأسترالي ليون سيرانوفيتش 2-0، الدانماركي إدي هرنيتش 2-0 في ربع النهائي، ثم الأميركي سي جيه نيكولاس المصنّف ثانيا بصعوبة 2-0 بعدما كان الأفضل على مدى الجولتين اللتين انتهتا بالتعادل (0-0، و2-2).

وفي النهائي، تخلّف القطوسي 0-2 في الجولة الأولى، وقبل نهايتها بأربع ثوان خطف أربع نقاط بركلة خلفية رائعة منحته الأفضلية. وفي الثانية، حصد ثلاث نقاط من ضربة على الرأس احتفظ بأفضليتها حتى النهاية التي شهدت إعلانه بطلا.

وقال القطوسي "جئت لباريس بنية المنافسة. حُرمت من التأهل في طوكيو. تعبت كثيرا وكوفئت في النهاية".

وتابع "نصف النهائي كان نهائيا قبل أوانه أمام سي جيه. أما أمام الإيراني، فنحن نعرف نقاط ضعف بعضنا البعض والأهم كان التركيز والذكاء".