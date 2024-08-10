أولمبياد باريس: المصرية سارة سمير تحرز فضية وزن 81 كلغم

رفعت سمير البالغة 26 عاما غلّت بلادها في رياضة رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية إلى 15 ميدالية من أصل 40.

أحرزت الرباعة المصرية سارة سمير فضية وزن 81 كلغم في مسابقة رفع الأثقال السبت في أولمبياد باريس 2024.

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وهي الميدالية الأولمبية الثانية في مسيرة سمير التي أحرزت برونزية وزن 69 كلغم في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

رفعت سمير اجمالي 268 كلغم بفارق 7 كيلوغرامات عن النرويجية سولفريد كواندا الفائزة بالذهبية (275). ونالت الإكوادورية نيسي داخوميس باريرا البرونزية (267 كلغم).

ونجحت في فئة الخطف في رفع 113 كلغم ثم 117 قبل أن تفشل في 119 كلغم، في حين رفعت في النتر 146 كلغم من المحاولة الأولى، ثم 151 كلغم في الثانية، لكنها لم تنجح في رفع 155 كلغم.

ورفعت سمير البالغة 26 عاما غلّت بلادها في رياضة رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية إلى 15 ميدالية من أصل 40.

وهي ثاني ميدالية لمصر في باريس بعد برونزية محمد السيّد في منافسات سلاح السيف.

وبرزت سمير بإحرازها ثلاثية ذهبية تواليا في وزن 76 كلغم في بطولتي العالم 2022 في كولومبيا و2023 في الرياض. فازت بالمعدن الأصفر في أربع من النسخ الخمس الأخيرة لبطولة إفريقيا في الوزن ذاته عام 2019، وفي وزن 81 كلغم بين عامي 2022 و2024.

وفي عام 2020، أوقفت سمير لمدة عامين بسبب اختبار إيجابي للمنشطات في دورة الألعاب الإفريقية 2019، حيث تم فرض عقوبات على ستة رباعين مصريين لاستخدامهم منشطات. عادت للمنافسة في بطولة إفريقيا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.