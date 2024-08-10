أولمبياد باريس: المصري أحمد الجندي يحرز الذهبية ويحطّم الرقم العالمي

رفع البطل المصري رصيد بلاده بهذا الإنجاز في أولمبياد باريس، إلى 3 ميداليات ملونة، هي ذهبية الخماسي الحديث، وفضية رفع الأثقال لسارة سمير، وبرونزية المبارزة لمحمد السيد.

حقق المصري، أحمد الجندي، الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، السبت، بتصدره جدول منافسات السباق النهائي.

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وواصل الجندي تفوقه لليوم الثاني على التوالي، لينهى المنافسات في المركز الأول برصيد 1555 مسجلا رقما قياسيا أولمبيا وعالميا جديدا.

وكان الجندي قد تأهل إلى نهائي الخماسي الحديث، بعدما تصدر منافسات الدور قبل النهائي، محققا رقما قياسيا، الجمعة، في التصفيات بـ1516 نقطة.

وحصد الجندي ثاني ميدالياته الأولمبية؛ إذ أنه حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

ورفع البطل المصري رصيد بلاده بهذا الإنجاز في أولمبياد باريس، إلى 3 ميداليات ملونة، هي ذهبية الخماسي الحديث، وفضية رفع الأثقال لسارة سمير، وبرونزية المبارزة لمحمد السيد.

ومسابقة الخماسي الحديث هي رياضة مركبة تتكون من خمس مسابقات يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد وهي من أقدم الألعاب الأولمبية.

والخماسي هي سلاح سيف المبارزة، والسباحة، والفروسية، والمسابقة المزدوجة – العدو والرماية، والتي تعرف أيضا بـ"ليزر رن".