باريس سان جيرمان بصدد إبرام صفقة مفاجأة

كشفت الشبكة الفرنسية أن إدارة الفريق بصدد ضم صفقة مفاجأة أو اثنتين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إبرام صفقة مفاجأة أو اثنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

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وأفادت شبكة "فوت ميركاتو" اليوم، الإثنين، بأن سان جيرمان لن يكتفي بضم جناح رين ومنتخب فرنسا الأولمبي، ديزيريه دوي.

وكشفت الشبكة الفرنسية أن إدارة الفريق بصدد ضم صفقة مفاجأة أو اثنتين قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أمس، الأحد، أن ديزيريه دوي حسم قراره بالانتقال إلى سان جيرمان وتفضيله على بايرن ميونخ.

وكان النادي الباريسي قد دعم صفوفه بضم ثلاث صفقات وهم ماتفي سافونوف حارس مرمى كراسنودار الروسي وجواو نيفيز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

وفي بداية الأسبوع الجاري انضم المدافع الإكوادوري ويليان باتشو قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.