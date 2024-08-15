كيف ستجرى القرعة الآلية للبطولات الأوروبية للأندية؟

إن التعقيد في قرعةٍ من هذا النوع، فضلا عن مدتها إذا أجريت يدويا بالكامل كما في الأعوام الماضية حيث كانت الفرق تُوزَع على أربع مجموعات، دفع الاتحاد الأوروبي للعبة إلى الاستعانة بخدمات شركتين لإجراء العملية بشكل آلي.

سيلجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى التشغيل الآلي لعملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكونفرنس ليغ، المقرر إقامتها في 29 و30 آب/ أغسطس في موناكو، بدلا من سحبها يدويا كما جرت العادة، وفقا لما أعلنه.

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وسيشارك في كلّ من المسابقات الثلاث 36 فريقا في "دوري" واحد، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16. وتُحجز تذاكر العبور الثماني المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.

وقُسّمت الفرق الـ36 إلى أربعة مستويات. ويخوض كل فريق ثماني مباريات ضد ثمانية فرق مختلفة: يواجه فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراةً واحدةً على أرضه والأخرى خارج أرضه.

وحدها مسابقة كونفرنس ليغ تشذّ عن القاعدة، إذ يواجه كل فريق ستة فرق تنتمي إلى المستويات الستة الموجودة، على أن تكون ثلاث مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه.

إن التعقيد في قرعةٍ من هذا النوع، فضلا عن مدتها إذا أجريت يدويا بالكامل كما في الأعوام الماضية حيث كانت الفرق تُوزَع على أربع مجموعات، دفع الاتحاد الأوروبي للعبة إلى الاستعانة بخدمات شركتين لإجراء العملية بشكل آلي.

وتاليا، فإن شركة "AE Live" المتخصصة في البيانات الرياضية والمعتادة على إجراء سحوبات آلية منذ سنوات عديدة وفي تخصصات عديدة، ستوفّر برنامجا لإجراء القرعة مباشرة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق يتم اختياره بعد سحب كرته يدويا من الوعاء الموضوع على المسرح.

كل الفرق الـ36، بدءا من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولا إلى المستوى الرابع (أو السادس في دوري المؤتمر الأوروبي)، ستشاهد كراتها تُسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تُكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.

يجب أن يحترم الحاسوب معيارين: لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري عينه (البلد عينه)، ولا أن يواجه أكثر من فريقين من البلد عينه. على سبيل المثال، لا يمكن لباريس سان جيرمان أن يواجه موناكو، ولا أن يواجه ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي.

سيتم التحقق من قرارات الحاسوب على الفور من خلال نظامين مستقلين. كما سيتم التحقق من كل شيء والإشراف عليه من طرف شركة التدقيق "EY".

وسيكون جدول مباريات دور المجموعات في كل مسابقة متوفرا السبت 31 آب/أغسطس.