لاعب ليفربول يقرر الرحيل هذا الصيف

أشار التقرير إلى أن أندية أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وفولهام، أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات غوميز هذا الصيف.

طلب أحد لاعبي ليفربول الإنجليزي من إدارة الفريق الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوردت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن المدافع الدولي الإنجليزي جو غوميز، أبلغ إدارة "الريدز" برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشهدت قائمة ليفربول لمباراة أمس أمام إبسويتش تاون، غياب غوميز وعدم سفره مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن أندية أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وفولهام، أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات غوميز هذا الصيف.

وأوضح أن إدارة ليفربول ستوافق على بيع غوميز في حال وصول عرض يفوق 40 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد بشأن عقد صفقة تبادلية تشمل غوميز وأنطوني جوردون، لكن دون التوصل لاتفاق.