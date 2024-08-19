مدرب ريال مدريد: افتقرنا إلى التوازن وكان يمكن أن نخسر أمام مايوركا

عن مبابي وموقعه في الخط الهجومي، كشف "من حين لآخر يغير موقعه مع فينيسيوس، ويجب على أحدهما شغل تلك الجهة بخطة معينة".

عبر مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عن عدم رضاه بعد تعادل فريقه أمام ريال مايوركا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الافتتاحية للدوري.

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وذكر أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "تمكنا من بدء المباراة بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني افترقنا إلى التوازن".

وأضاف "كانت مباراة يمكن أن نخسرها لأننا سمحنا بالهجمات المرتدة والكرات العرضية، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل. نحن فريق هجومي والتوازن أمر أساسي".

وتطرق إلى التبديلات بالقول "من الممكن أن تكون قد جاءت متأخرة بعض الشيء، هذا صحيح".

وتابع أنشيلوتي "في الموسم الماضي كنت راضيًا عن التعادلات، لكنني اليوم لست راضيًا. لا أريد استخدام الأعذار، لكن يمكننا أن نتعلم الكثير من هذه المباراة لأنها كانت واضحة جدًا بشأن أين يمكن أن تكون لدينا المشكلة".

وعن مبابي وموقعه في الخط الهجومي، كشف "من حين لآخر يغير موقعه مع فينيسيوس، ويجب على أحدهما شغل تلك الجهة بخطة معينة".

وواصل "الجانب الدفاعي لم يكن جيدًا وكان من الصعب علينا الضغط بعد فقدان الكرة، وهذا يتعلق بالموقف والالتزام الجماعي".

وأتم أنشيلوتي بالقول "كان علينا أن نكون أكثر تركيزًا. إنها مشكلة ليست جسدية ولا ذهنية".