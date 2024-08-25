بداية قوية لهالاند في البريميرليغ

تصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين اللذين قضاهما في سيتي، الذي فاز بالألقاب الأربعة الأخير، لكن رصيده انخفض من 36 هدفا في موسم 2022 – 2023 إلى 27 في الموسم الماضي.

ربما يجعل حصول إيرلينغ هالاند على قسط وفير من الراحة من الصعب على أي منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) إزاحة مانشستر سيتي عن عرشه هذا الموسم.

سجل هالاند ثلاثيته السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف على إيبسويتش الصاعد حديثا يوم السبت ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في أول مباراتين من الموسم.

وبحسب مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فإن الإنتاجية المبكرة للمهاجم ترجع جزئيا إلى حصول هالاند على راحة طوال الصيف بعد فشل النرويج في التأهل لبطولة أوروبا.

وقال غوارديولا إنه "في الموسم الماضي عانى كثيرا، وخاصة في البداية. كان يشعر بالتعب والألم معظم الوقت. هذه المرة وفي ظل الراحة، وبدون المشاركة في بطولة اليورو، وصل وهو مرتاح. الأرقام لا تصدق".

تصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين اللذين قضاهما في سيتي، الذي فاز بالألقاب الأربعة الأخير، لكن رصيده انخفض من 36 هدفا في موسم 2022 – 2023 إلى 27 في الموسم الماضي.

وأصبح لديه الآن 10 ثلاثيات في كل المسابقات مع مانشستر سيتي.

وبعد أن سجل هدف الافتتاح في المباراة التي فاز فيها سيتي على تشيلسي بهدفين نظيفين في نهاية الأسبوع الماضي، أحرز هدفين سريعين في الشوط الأول عندما حول سيتي تأخره بهدف نظيف إلى تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد إيبسويتش في أقل من أربع دقائق.

أدرك هالاند التعادل أولا من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم جعل النتيجة 3 – 1 في الدقيقة 16 بعد أن تلقى تمريرة مثالية من كيفين دي بروين وراوغ حارس المرمى أريجانيت موريتش.

وسجل دي بروين الهدف الثاني في المرمى الخالي بعد أن خطف سافينيو جناح سيتي الكرة من موريتش، وأكمل هالاند ثلاثيته من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

كما حظي لاعب وسط السيتي، إلكاي غوندوغان، باستقبال حار عندما دخل بديلا في الدقيقة 71 بعد عودته إلى النادي من برشلونة في صفقة لمدة عام واحد.

وقال غوندوغان إنه "أشعر وكأنني لم أبتعد عن الفريق أبدا. أشعر وكأنني في بيتي".