ريال مدريد يقتنص فوزه الأول بثلاثية أمام بلد الوليد

في مباراة مبابي الأولى على ملعب "سانتياغو برنابيو"، كان الفرنسي أول من حاول اختبار مرمى بلد الوليد لكن تسديدته "عالطاير" تصدى لها الحارس الأستوني كارل هاين (9).

اقتنص ريال مدريد حامل اللقب فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني على حساب ضيفه بلد الوليد 3-0 ضمن المرحلة الثانية الأحد.

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وبعد تعادله في المرحلة الأولى أمام ريال مايوركا 1-1، حصد ريال فوزه الأول بفضل هدفي الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (50) والمغربي براهيم دياز (88) والشاب البرازيلي أندريك (90+6).

وشهد اللقاء تغييرين في تشكيلة "الميرينغي" الأساسية، حيث غاب الإنجليزي جود بيلينغهام لصالح التركي أردا غولر بسبب إصابة الأول المتوقع غيابه حتى نهاية أيلول/سبتمبر، فيما بقي الثلاثي الهجومي البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسي كيليان مبابي ضمن التشكيلة الأساسية. كذلك، غاب الفرنسي فرلان مندي بعد نيله بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 69.8% خلال الشوط الأول، إلا أنّ بطل إسبانيا عانى لتهديد مرمى الضيوف بشكل فعّال، فاكتفى بأربع تسديدات فقط منها واحدة مباشرة على المرمى.

وفي مباراة مبابي الأولى على ملعب "سانتياغو برنابيو"، كان الفرنسي أول من حاول اختبار مرمى بلد الوليد لكن تسديدته "عالطاير" تصدى لها الحارس الأستوني كارل هاين (9).

وكانت تسديدة مبابي الوحيدة لريال على المرمى طوال الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف.

لكنّ أصحاب الأرض تمكنوا من تنفس الصعداء مبكرا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فالفيردي التسجيل من ركلة حرّة من مسافة 23 مترا، فسددها قوية ومنخفضة داخل مرمى بلد الوليد (50).

وحظي بلد الوليد بفرصة كبيرة لمعادلة النتيجة بعد أن اخترق الكرواتي يانكو يوريتش من الجهة اليمنى قبل أن يمرر إلى البديل راوول مورو لكنّ الأخير لم يُحسن التعامل معها (59).

واستمرت معاناة ريال الهجومية في ظل مراوحة على أرض الملعب، وأضاع مبابي فرصة جديدة لهزّ شباك الضيوف بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس لكنّ كرة الفرنسي جاءت بين يدي هين (79).

وكاد ريال يدفع الثمن غاليا إثر هجمة مرتدة تقدم فيها السنغالي مامادو سيلا لكن تسديدته وسط مضايقة من البرازيلي إيدر ميليتاو مرّت بجانب المرمى (80).

وواصل مبابي إهدار الفرص بعد أن تقدم في هجمة مرتدة بسرعة أمام المدافعين لكنّ تسديدته جاءت بعيدة (87).

وفيما كان يتوقعها البعض من مبابي، تمكن البديل دياز من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة وسط تراجع دفاعي واضح للضيوف (88).

وبعد دقائق من دخوله، تمكن أندريك (18 عاما) من إظهار حجم موهبته بتسجيله الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة على مشارف المنطقة ثم انطلق بها قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار حارس بلد الوليد (90+6).

ويلعب في وقت لاحق ليغانيس مع لاس بالماس، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد مع جيرونا.