كين يقود بايرن ميونخ لفوز متأخر على فولفسبورغ

لعب كين دورا محوريا في معادلة النتيجة لبايرن بعد أن حوّل قائد إنجلترا كرة برأسه ارتدت من لاعب فولفسبورغ كامينسكي مباشرة في مرمى فريقه (65).

قاد المهاجم الإنجليزي، هاري كين، بايرن ميونخ لتعويض تأخره والفوز على مضيفه فولفسبورغ 3-2 الأحد ضمن المرحلة الأولى للدوري الألماني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخاض الفريق البافاري مباراته الأولى بالبوندسليغا تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني.

ومنح جمالا موسيالا التقدم لبايرن (20) قبل أن ينتزع فولفسبورغ التقدم بفضل هدفي الكرواتي لوفرو ماجر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني (47 و55). وعادل بايرن النتيجة بهدف عن طريق الخطأ من البولندي جاكوب كامينسكي (65)، قبل أن يمنحه سيرج غنابري هدف الفوز (82).

وجاء هدف بايرن الافتتاحي بعد أن مرّر كين الذي خاض مباراته الأولى منذ كأس أوروبا 2024، إلى شاسا بوي على الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافع الفرنسي لاعبَين وينقل الكرة إلى موسيالا الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى (20).

وكان فولفسبورغ محظوظا بتلافي منح بايرن ركلة جزاء بعد 10 دقائق إثر لمسة يد داخل المنطقة نال على إثرها كين بطاقة صفراء للاحتجاج على الحكام.

وقلب فولفسبورغ الطاولة على ضيفه في مستهل الشوط الثاني بعد أن تسبب بوي بركلة جزاء لمصلحة فولفسبورغ إثر عرقلته البرتغالي تياغو توماس داخل المنطقة.

وانبرى ماجر إلى الركلة بنجاح معادلا النتيجة (47)، قبل أن يتمكن لاعب الوسط الكرواتي نفسه من منح أصحاب الأرض التقدم بعد ثماني دقائق.

ولعب كين دورا محوريا في معادلة النتيجة لبايرن بعد أن حوّل قائد إنجلترا كرة برأسه ارتدت من لاعب فولفسبورغ كامينسكي مباشرة في مرمى فريقه (65).

وأسهم كين مجددا بهدف الفوز قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد أن مرّر الكرة التي سجّل منها غنابري من مسافة قريبة (82).

واستمر عجز فولفسبورغ عن الفوز على بايرن منذ العام 2015 حيث وصلت السلسلة إلى 21 مباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز هايدنهايم على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثا 2-0.