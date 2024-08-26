برشلونة لمتابعة انطلاقته القوية ومبابي لفك عقدته التهديفية

يدرك برشلونة تماما أنّ فقدان النقاط في مباريات مماثلة سيشكّل نكسة كبيرة لأي طموح له باستعادة اللقب، وخصوصا أنّ الفريق الملكي سيكون صعب المنال عندما يبلغ مستواه الأقصى.

ينشد برشلونة مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحلّ ضيفا على رايكو فايكانو الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة للدوري الإسباني، في حين يمني النجم الفرنسي كيليان مبابي فكّ عقدته التهديفية عندما يحلّ ضيفا برفقة ريال مدريد على لاس بالماس الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسيكون النادي الكاتالوني، وصيف الموسم الماضي خلف ريال مدريد البطل، مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة، على الرغم من أنّ فوزيه الافتتاحيين جاءا بشق الأنفس على فالنسيا وأتلتيك بلباو 2-1، ويدين بالفضل في كليهما إلى مجهود لافت لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاما) الذي سجّل ثلاثة أهداف في مباراتين، بينها هدف الفوز على بيلباو في الدقيقة 75.

وسيلاقي فريق المدرب الألماني هانزي فليك امتحانا دقيقا أمام رايكو فايكانو الذي استهل الموسم بنتائج لافتة بعد فوزه على ريال سوسييداد افتتاحا 2-1 قبل أن يتعادل أمام خيتافي من دون أهداف الاسبوع الماضي.

كذلك، فإنّ رايو فايكانو فاز في ثلاث من آخر ست مباريات أمام البلاوغرانا في الدوري، وتلقى خلال هذه السلسلة خسارة يتيمة (0-3) في أيار/مايو الماضي.

ولا يزال برشلونة يبحث عن سبل إشراك لاعبه الجديد داني أولمو في ظل عدم قدرة إدارة النادي الكاتالوني على تسجيله بسبب صعوباته المالية، فاكتفى صانع ألعاب لايبزيغ الألماني السابق بالجلوس في المدرجات خلال المباراة السابقة.

واعترف المدرب فليك بأنه "لا يعرف" ما إذا كان سيتم تسجيل الوافد الجديد أولمو في الوقت المناسب، ولكن حتى لو نجح النادي، فمن غير المرجح أن يبدأ اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده المتوج هذا الصيف بلقب كأس أوروبا، بسبب قلة مبارياته.

ويدرك برشلونة تماما أنّ فقدان النقاط في مباريات مماثلة سيشكّل نكسة كبيرة لأي طموح له باستعادة اللقب، وخصوصا أنّ الفريق الملكي سيكون صعب المنال عندما يبلغ مستواه الأقصى.

وحصد ريال مدريد فوزه الأول في "لا ليغا" هذا الموسم بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد الأحد، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني ومن بينها هدفان للمغربي براهيم دياز والبرازيلي إندريك في الدقائق الأخيرة.

وكان ريال قد استهل الموسم بتعادل مخيّب أمام ريال مايوركا 1-1.

لذلك، سيأمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمواصلة تعزيز الانسجام واستغلال التفوّق الفردي من خلال وجود الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريغو وكيليان مبابي.

ولم يفلح مبابي في افتتاح غلّته التهديفية بعد وأضاع العديد من الفرص المتاحة في المواجهة الأخيرة أمام بلد الوليد.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة الأخيرة "كنا بطيئين للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا أكثر نشاطا، وكان هناك حركة أكبر، وكنا أسرع بكثير مع الكرة".

وعن مبابي، قال المدرب الإيطالي "إنه مهاجم مذهل، سريع للغاية، يتحرك بشكل جيد من دون الكرة، ويهاجم من الخلف، وحصل على ثلاث أو أربع فرص ابتدعها بتحركاته".

ويُفترض ألا يواجه ريال صعوبة كبيرة لتجاوز عقبة لاس بالماس الذي سقط في الجولة الأخيرة امام ليغانيس الصاعد حديثا (1-2) بعد أن تعادل أمام إشبيلية افتتاحا 2-2.

ويسعى أتلتيكو مدريد المتجدد بعد تعاقداته وأبرزها أخيرا المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز الذي شارك في الفوز على جيرونا 3-0 الأحد، إلى مواصلة الزخم عندما يواجه إسبانيول الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبعد عروضه المتراجعة الموسم الماضي عندما حلّ رابعا خلف ريال وبرشلونة وجيرونا، عمد أتلتيكو إلى تدعيم صفوفه بألفاريز ولاعب الوسط الإنجليزي كونور غالاغر الذي شارك كبديل أمام جيرونا. كما تعاقد مع روبان لو نورمان من ريال سوسييداد، والنرويجي ألكسندر سورلوث من فياريال.

وفي المقابل، تخلّى عن عدد من لاعبيه أبرزهم هدافه الدولي ألفارو موراتا المنتقل لميلان الإيطالي، وقلب الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش (طرابزون سبور التركي)، لاعب الوسط ساؤول نيغيز (إشبيلية)، فيما وصل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى نهاية عقده.

واستهل إسبانيول الموسم الحالي بصورة كارثية بعد أن سقط في مباراتيه الافتتاحيتين أمام ريال سوسييداد 0-1 وبلد الوليد بالنتيجة ذاتها.

وفي المباريات الأخرى، يلعب إشبيلية مع ريال مايوركا الثلاثاء، أتلتيك بلباو مع فالنسيا وبلد الوليد مع ليغانيس وريال سوسييداد مع ديبورتيفو ألافيس.

ويبحث جيرونا عن نفض غبار انطلاقته السيئة عندما يواجه أوساسونا الخميس في ختام المرحلة.