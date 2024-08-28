غالاطة سراي يودع دوري أبطال أوروبا

ودّع فريق غالاطة سراي التركي منافسات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بالخسارة على ملعبه أمام يونغ بويز السويسري بهدف دون رد، في إياب المرحلة الفاصلة.

واستفاد الفريق السويسري من سابق فوزه في مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف لهدفين، الأسبوع الماضي، ليحسم تأهله لدوري الأبطال بأفضلية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

سيطر غالاطة سراي على مجريات اللقاء، على ملعب "رامس بارك"، وشدد من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف مبكر. لكن الفريق افتقد الفاعلية أمام المرمى، بينما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة السريعة، والتي شكلت خطورة.

هدف المباراة الوحيد سجله الفرنسي آلان فيرغينيوس في الدقيقة 87 من هجمة مرتدة سريعة، بعد أن وصلته تمريرة من زميله سيدريك إيتن لينطلق ويراوغ أحد المدافعين، ويضع الكرة من فوق الحارس.

وفي المرحلة نفسها، ضمن سبارتا براغ التشيكي عبوره إلى مرحلة الدوري بفوزه إيابا على مالمو السويدي بهدفين نظيفين، وهي النتيجة نفسها لمباراة الذهاب.

كما تأهل سالزبورغ النمساوي إلى المرحلة ذاتها بتعادله بهدف لمثله إيابا مع دينامو كييف الأوكراني، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون مقابل.