"كونميبول" يفرض عقوبات بالجملة على لاعبي منتخب الأوروغواي

وقع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الأربعاء، عقوبات بالجملة على لاعبي منتخب أوروغواي على خلفية الأحداث المؤسفة التي واكبت مواجهتهم أمام كولومبيا، في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا.

وأعلن "كونميبول" في منشور عبر موقعه الرسمي بالإنترنت عن العقوبات والتي تنوعت بين الإيقاف والغرامة المالية، حيث تم إيقاف داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي خمس مباريات لأوروغواي، بما في ذلك مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

كما تم إيقاف لاعب وسط توتنهام رودريغو بينتانكور أربع مباريات، وماتياس أوليفيرا لاعب نابولي ورونالد أراوخو لاعب برشلونة وخوسيه ماريا خيمينيز لاعب أتلتيكو مدريد ثلاث مباريات لكل منهم.

وتم توقيع غرامات مالية أيضا على هؤلاء اللاعبين تتراوح بين 16، و14، و12 ألف دولار أميركي، بينما تلقى ستة لاعبين لعبوا دورا أقل في الحادث غرامة قدرها 5000 دولار وهم ماتياس فينيا وسيباستيان كاسيريس وبريان رودريغيز وإيميليانو مارتينيز وسانتياغو ميلي وفاكوندو بيليستري.

وتم تغريم الاتحاد الأوروغواياني بأكمله بمبلغ 20 ألف دولار، في حين تم إيقاف مارسيلو غارسيا، أحد مسؤولي الاتحاد، عن جميع مسابقات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم لمدة ستة أشهر بعد رؤيته وهو يرمي زجاجة مياه على المشجعين.

ووقعت الأحداث في ملعب "بنك أوف أميركا" في شارلوت، حيث دخل لاعبو أوروغواي في شجار مع الجماهير بعد خسارة فريقهم بهدف دون رد أمام كولومبيا في نصف النهائي.