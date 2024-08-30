ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام لاس بالماس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام لاس بالماس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليغا."

سقط فريق ريال مدريد، حامل اللقب، في فخ التعادل أمام مضيفه لاس بالماس بهدف لكل فريق، الخميس، على ملعب "غران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وواصل "الميرينغي" بهذه النتيجة عروضه المتواضعة خارج ملعبه، بعد أن سبق وأن تعادل في الجولة الأولى أمام مايوركا بنفس النتيجة، واكتفى بفوز وحيد بملعبه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة أمام بلد الوليد.

في الوقت نفسه استمر صيام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، ما أثار علامات الاستفهام حول مدى قدرة اللاعب على التأقلم والانسجام مع فريقه الجديد.

لاس بالماس كان البادئ في التسجيل بهدف مبكر قي الدقيقة الخامسة عن طريق ألبرتو موليرو بتسديدة قوية بيسراه بعد مرواغته البرازيلي إيدير ميليتاو، وعادل النتيجة فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع لاس بالماس رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.