باريس سان جيرمان يفوز على ليل بثلاثية

عاد فريق باريس سان جيرمان من خارج ملعبه بفوز ثمين على مضيفه ليل بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

تقدم البرتغالي فيتينا بالهدف الأول للعملاق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر المباراة، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني بعدها بثلاثة دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول ليل العودة للمباراة في ونجح بالفعل في تقليص الفارق في الدقيقة 76 بهدف الكوسوفي إيدون زيغروفا، لكن راندال كولو مواني سجل الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 2+90، ليحسم الفوز لصالح فريقه.

بهذا الفوز، حقق الفريق الباريسي فوزه الثالث على التوالي، متصدرا ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وخلفه مارسيليا ونانت وموناكو ولانس برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد ليل عند 6 نقاط في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، تعادل موناكو مع ضيفه لانس بهدف لمثله، وفاز ستاد ريمس على ضيفه رين بنتيجة 2-1 ونيس على أنجيه 4-1، ولوهافر على أوكسير 3-1.