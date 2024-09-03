غالاطة سراي يضم السنغالي إسماعيل جاكوبس

ضم غالاطة سراي اللاعب السنغالي إسماعيل جاكوبس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي قادما من موناكو.

أعلن نادي غالاطة سراي التركي، الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي السنغالي إسماعيل جوشوا جاكوبس، ظهير أيسر فريق موناكو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع لاعب كرة القدم المحترف إسماعيل جوشوا جاكوبس وناديه موناكو بشأن النقل المؤقت للاعب مع خيار شراء إلزامي لموسم 2024-2025".

وتابع أنه "بناء على ذلك، سيتم دفع صافي رسوم النقل المؤقتة البالغة 1.000.000 يورو إلى نادي لاعب كرة القدم".

وأضاف أنه "سيحصل لاعب كرة القدم على رسوم ضمان صافية قدرها 2.100.000 يورو لموسم كرة القدم 2024-2025، بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الشراء الإلزامي للاعب كرة القدم هو 8.000.000 يورو".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لصفوف موناكو موسم 2022/2021 قادما من نادي كولن الألماني، حيث شارك في إجمالي 108 مباريات سجل فيها هدفا واحدا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وعلى المستوى الدولي مثل جاكوبس المنتخب الألماني في مراحل الشباب قبل أن يختار تمثيل المنتخب السنغالي الأول في أيلول/ سبتمبر 2022 وشارك في مونديال قطر 2022، ووصلت مشاركاته إلى 18 مباراة.