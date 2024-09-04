كومان يؤكد التزام فان دايك بالبقاء حتى مونديال 2026

قال كومان إن فان دايك سيبقى في صوفوف منتخب هولندا حتى مونديال 2026، وأقفل الباب أمام بيرخفين.

أكد مدرب هولندا، رونالد كومان، التزام قائد المنتخب "البرتقالي" فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، البقاء في صفوف منتخب بلاده حتى مونديال 2026 لكرة القدم، في حين أقفل الباب أمام الجناح، ستيفن بيرخفين، بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكشف كومان الذي يستعد فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، السبت، في أيندهوفن أنه قام بزيارة فان دايك (33 عاما) في ليفربول، وقال في هذا الصدد إنه "رأيت من المهم زيارته وتبادل الآراء معه وسألته عما إذا كان باستطاعته بذل قصارى جهده لسنتين إضافيتين على أعلى مستوى، وكان رده إيجابيا وبالتالي أزيلت جميع الشكوك".

وأضاف كومان أنه "أقر (فان دايك) بأنه لم يبلغ المستوى المتوقع منه في كأس أوروبا. أعتقد أنه بصفته قائدا للمنتخب قام بعمل جيد، لكن ربما كنتيجة ربما بذل جهدا أكبر تجاه زملائه أكثر مما فعل تجاه نفسه".

وخرجت هولندا في الوقت القاتل أمام إنجلترا 1-2 في نصف النهائي.

في المقابل، أكد كومان أنه لم يستدع الجناح ستيفن بيرخفين إلى التشكيلة بعد بداية مخيبة في صفوف أياكس امستردام ثم انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، وقال إن "الكتاب أقفل بالنسبة إليه. لم يتصل بي بالنسبة إلى ذلك (الانتقال إلى السعودية) وأعتقد بأنه يدرك بماذا أفكر حيال ذلك. عندما تكون في السادسة والعشرين من عمرك، يجب أن يكون طموحك الأساسي يتعلق بالناحية الرياضية وليس المادية. إنها خيارات يقوم بها اللاعبون".

وأضاف أنه "لم أجد نفسي في هذه الحالة لأنني ذهبت إلى برشلونة. كان بإمكانه البقاء في أياكس، فالأمر ليس بهذا السوء، أليس كذلك؟ يتعين علي احترام قراره، لكني لم أكن لأتخذه".

واعتبر بأن غياب المهاجم، ممفيس ديباي، عن التشكيلة يعود إلى عدم انضمامه إلى أي ناد بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وقال إن "السبب يعود لأنه من دون ناد الآن، وهذا يعني بأنك لا تمارس كرة القدم في الوقت الحالي، وبالتالي لا تستطيع التواجد في صفوف المنتخب".