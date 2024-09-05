ميسي خارج قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تم استبعاد ليونيل ميسي من قائمة الترشيحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم هذا العام.

لم يظهر الفائز القياسي ثماني مرات، أمس الأربعاء، في قائمة تضم 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة هذا العام، والتي سيتم تقديمها في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

فينيسيوس جونيور ورودري وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وهاري كين من بين الأسماء المرشحة.

كما تم استبعاد الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو.

وفاز ميسي بالجائزة العام الماضي.