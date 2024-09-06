رونالدو يواصل كتابة التاريخ بتسجيل الهدف رقم 900

واصل الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية بعدما سجل هدفه رقم 900، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كرواتيا، الخميس، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ومنح رونالدو، منتخب البرتغال الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد أن تقدم زميله ديوغو دالوت، بالهدف الأول في الدقيقة 7، قبل أن يقلص نفس اللاعب الفارق لكرواتيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدفين لهدف.

ورفع رونالدو، رصيده إلى 131 هدفا مع منتخب البرتغال، فيما جاءت بقية الأهداف موزعة بين 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 هدفا مع مانشستر يونايتد، و101 هدفا مع يوفنتوس، و68 هدفا مع النصر السعودي، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وأصبح قائد النصر السعودي أول لاعب في التاريخ يبلغ الهدف رقم 900، خلال مشواره الذي امتد على مدار 22 عاما حيث كان أول أهدافه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 لسبورتينغ لشبونة في موريرينسي بالدوري البرتغالي.

وعزز رونالدو (39 عاما) رقمه القياسي في المركز الأول، مبتعدا عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي الذي أحرز 838 هدفا مع منتخب الأرجنتين وأندية برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي.