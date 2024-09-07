كين يسعى إلى السير على خطى المسيرة الطويلة لرونالدو

قال كين الجمعة لصحافيين "كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول".

يخطط قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تمديد مسيرته لأطول فترة ممكنة.

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وسجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

وكان الظهور الـ213 للاعب النصر السعودي البالغ 39 عاما، مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كين الذي بات بعمر الحادية والثلاثين، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1-2.

وينوي مهاجم بايرن ميونخ الألماني أن يسير على خطى الـ"دون" الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

وقال كين الجمعة لصحافيين "كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول".

وتابع "أعتقد أنه في كرة القدم أحيانا وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ في التراجع بعد بلوغك الثلاثين، تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة".

وأكمل "كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا من وجهة نظري هذا هو الهدف".

وأضاف كين الذي لا يزال لاهثا وراء لقبه الأول "أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن".

وأردف "أشعر بأنني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، طالما تلعب جيدا وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به".

ومن المتوقع أن يخوض مباراته الدولية الـ99 ضد إيرلندا، بعد صيف مرهق إثر مشاركته في كأس أوروبا مع بلاده.