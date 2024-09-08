تتويج سابالينكا بلقب أميركا المفتوحة للتنس

توجت سابالينكا بلقب أميركا المفتوحة للمرة الأولى بتغلبها في النهائي على جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد في ساعة و53 دقيقة.

توجت البيلاروسية، أرينا سابالينكا، بلقب بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، السبت، على ملعب "آرثر آش"، في المباراة النهائية.

ونجحت سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، في التغلب على الحماس الجماهيري الكبير المساند لبيغولا، المصنفة السادسة عالميا، لتحسم المواجهة لصالحها بواقع (7-5 و7-5) في زمن قدره ساعة و53 دقيقة.

وتجاوزت البطلة البيلاروسية بهذا الانتصار خيبة أمل نهائي العام الماضي والذي خسرته أمام الأميركية الأخرى كوكو غوف.

وهذا هو اللقب الثالث لسابالينكا في منافسات فردي السيدات في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" بعد أن نجحت في الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/ يناير الماضي.